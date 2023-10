Ο Sir Bobby Charlton δεν είναι πλέον εν ζωή. Όπως έγινε γνωστό απεβίωσε το Σάββατο (21/10) σε ηλικία 86 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Charlton σκόρπισε θλίψη σε όλη την ποδοσφαιρική και μη κοινότητα. Επρόκειτο, άλλωστε, για μια εμβληματική προσωπικότητα που άφησε τεράστια παρακαταθήκη τόσο όσο έπαιζε ποδόσφαιρο όσο και μετά το τέλος της καριέρας της.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.

Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG

— Premier League (@premierleague) October 21, 2023