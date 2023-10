Τα MTV Europe Music Awards που ήταν προγραμματισμένα για τον επόμενο μήνα στο Παρίσι ακυρώθηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Πέμπτη, επικαλούμενοι «την αστάθεια των παγκόσμιων γεγονότων» εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ισραήλ.

Η τελετή απονομής των βραβείων επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στο Paris Nord Villepinte.

«Δεδομένης της αστάθειας των παγκόσμιων γεγονότων, αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε στη διοργάνωση των MTV EMAs 2023 από λόγους ασφαλείας για τους χιλιάδες υπαλλήλους, καλλιτέχνες, θεατές και συνεργάτες που ταξιδεύουν από όλες τις γωνιές του κόσμου για να ζωντανέψουν το σόου», ανέφερε εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

«Τα MTV EMA είναι μια ετήσια γιορτή της παγκόσμιας μουσικής. Καθώς παρακολουθούμε τα καταστροφικά γεγονότα στο Ισραήλ και τη Γάζα να συνεχίζουν να εκτυλίσσονται, αυτή δεν μοιάζει με στιγμή για μια παγκόσμια γιορτή. Με χιλιάδες ζωές να έχουν ήδη χαθεί, είναι μια στιγμή πένθους. Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε ξανά τα MTV EMA τον Νοέμβριο του 2024», καταλήγει η ανακοίνωση.

