Το Στέιτ Ντιπάρμεντ εξέδωσε παγκόσμια οδηγία για τους Αμερικανούς σε ολόκληρο τον κόσμο, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση με τους 2 νεκρούς στις Βρυξέλλες και τις απειλές για βόμβα στη Γαλλία.

«Παγκόσμια προσοχή. Λόγω των αυξημένων εντάσεων σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο, της πιθανότητας τρομοκρατικών επιθέσεων, διαδηλώσεων ή βίαιων ενεργειών εναντίον Αμερικανών πολιτών και συμφερόντων, το Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει:

Να βρίσκονται σε εγρήγορση σε τοποθεσίες όπου συχνάζουν τουρίστες.

Να εγγραφούν στο Πρόγραμμα εγγραφής έξυπνων ταξιδιωτών (STEP) για να λαμβάνουν πληροφορίες και ειδοποιήσεις και να διευκολύνουν τον εντοπισμό τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό.

Να ακολουθούν το Υπουργείο Εξωτερικών στο Facebook και στο Twitter.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 19, 2023