Ο βετεράνος ηθοποιός Burt Young, γνωστός και υποψήφιος για Όσκαρ για το ρόλο του ως καλύτερος φίλος του Rocky Balboa, Paulie, στις ομώνυμες ταινίες, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από την κόρη του, Anne Morea Steingieser.

Γεννημένος ως Gerald Tommaso DeLouise στο Queens της Νέας Υόρκης, ο εύσωμος ηθοποιός υπηρέτησε στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 και αργότερα σπούδασε στο Actors Studio του Lee Strasberg. Στη συνέχεια έχτισε καριέρα υποδυόμενος κυρίως σκληρούς ιταλοαμερικανικούς στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 160 σειρές και ταινίες.

Ο ρόλος που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν εκείνος του Paulie Pennino στην ταινία Rocky του 1976, υποδυόμενος τον αλκοολικό χασάπη και φίλο του Rocky Balboa, τον οποίο υποδυόταν ο Sylvester Stallone.

Έκλεψε επίσης την παράσταση με μια δυνατή, αν και σύντομη, ερμηνεία στο Chinatown (1974), το νεο-νουάρ αριστούργημα του Roman Polanski, ως ένας εξαπατημένος ψαράς από το Λος Άντζελες που μπλέκεται σε μια ιστορία αιμομιξίας και δολοφονίας.

Την Τετάρτη, ο Stallone απέτισε φόρο τιμής στον πρώην συμπρωταγωνιστή του, μνημονεύοντάς τον ως «αγαπημένο φίλο». «Ήσουν ένας απίστευτος άνθρωπος [sic] και καλλιτέχνης, θα λείψεις πολύ τόσο σε μένα όσο και στον κόσμο», έγραψε στο Instagram.

Η ταινία «Rocky» έγινε ορόσημο της κουλτούρας της δεκαετίας του 1970. Έλαβε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ ο ρόλος του Paulie χάρισε στον Young μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Young είχε επίσης μια μακρά καριέρα στο θέατρο, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόλου δίπλα στον Robert De Niro και τον Ralph Macchio στο Cuba and His Teddy Bear, ένα έργο για έναν έμπορο ναρκωτικών και τον γιο του που άνοιξε στο Off Broadway Public Theater στο Μανχάταν το 1986 και αργότερα μεταφέρθηκε στο Broadway.

Κάτι που όμως δεν γνώριζαν πολλοί είναι ότι ο Young ήταν και μανιώδης ζωγράφος και είχε πουλήσει πολλά από τα έργα του και τα μελαγχολικά πορτρέτα του έφεραν επιρροές από τον Πικάσο και τον Ματίς.

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να με βάλεις σε ένα μπουκάλι ως ηθοποιό ή καλλιτέχνη», είχε δηλώσει ο ίδιος σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη το 2016. «Ίσως ως ηθοποιός να είμαι λίγο πιο δομημένος».