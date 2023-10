Η ατυχία για ακόμη μια φορά χτύπησε την πόρτα του Νεϊμάρ.

Ο σούπερ σταρ της Αλ Αχλί αποχώρησε με φορείο από την χθεσινή αναμέτρηση της Βραζιλίας κόντρα στην Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, με τους ανθρώπους του τεχνικού τιμ της Σελεσάο να εκφράζουν από την αρχή την ανησυχία τους για την σοβαρότητα του τραυματισμού του 31χρονου άσου.

Φόβοι οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν μιας και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Νεϊμάρ έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου, κάτι που σημαίνει πως θα παραμείνει στα «πιτς» για κάτι περίπου οκτώ μήνες.

🚨🇧🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Neymar Jr has ruptured his ACL and also has a meniscus tear in his left knee. He will go through surgery, Al Hilal confirm.

Speedy recovery, Ney. ❤️🙏 pic.twitter.com/lt96gXIZvl

— EuroFoot (@eurofootcom) October 18, 2023