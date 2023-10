Στη σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ προχώρησαν οι Βρετανικές Αρχές στο Λονδίνο, λόγω της συμμετοχής της σε διαδήλωση που έγινε έξω από το ξενοδοχείο Intercontinental στην περιοχή Park Lane, όπου διεξάγεται το Energy Intelligence Forum 2023.

Σύμφωνα με το Reuters, η σύλληψή της προέκυψε μετά από ομιλία που απηύθυνε σε διαδηλωτές οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις εταιρείες πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και για το αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.

Η περιβαλλοντική ομάδα Greenpeace δήλωσε ότι δύο ακτιβιστές της σκαρφάλωσαν στο εν λόγω ξενοδοχείο και ξεδίπλωσαν ένα γιγαντιαίο πανό πάνω, από την είσοδό του σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

H 20χρονη ακτιβίστρια εμφανίστηκε να χαμογελά ενώ οι αστυνομικοί την προσήγαγαν και τελικά την οδήγησαν μέσα σε βαν της αστυνομίας.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται η ακτιβίστρια. Τον Ιανουάριο, είχε συλληφθεί στη Γερμανία καθώς συμμετείχε σε κινητοποίηση κατά της εξόρυξης άνθρακα.

