Ο Νταριούς Μερτζουί, ένας από τους πλέον διακεκριμένους Ιρανούς σκηνοθέτες και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου, στο σπίτι τους, κοντά στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε την Κυριακή η ιρανική Δικαστική Αρχή.

#BREAKING The dead body of prominent Iranian filmmaker Dariush Mehrjui has been found in his house in Karaj, west of Tehran, IRGC’s Tasnim News reported.

The Police says it is investigating his death, as unconfirmed reports say he and his wife have been stabbed to death. pic.twitter.com/loPx5kbwpi

— Iran International English (@IranIntl_En) October 14, 2023