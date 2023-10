Αποκλεισμένη από την Αστυνομία είναι η πλατεία Πιλσούντσκι στην κεντρική Βαρσοβία της Πολωνίας όπως είπε στο Reuters αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης ένας άνδρας σκαρφάλωσε στο μνημείο Σμολένσκ και απειλεί να ανατιναχθεί.

«Μη πλησιάζετε, υπάρχει βόμβα», είπε ένας αστυνομικός σε δημοσιογράφο του πρακτορείου. Το περιστατικό σημειώνεται μία μόλις ημέρα πριν από τις εκλογές στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Το Σμολένσκ, το οποίο είναι αφιερωμένο στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας του 2010, όταν σκοτώθηκαν 96 άνθρωποι μεταξύ των οποίων ο τότε πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Κατσίνσκι και η σύζυγός του Μαρία.

upd: Στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Polsat News μετέδωσε ότι ο άνδρας κατέβηκε από το μνημείο, έβγαλε το μπουφάν του και παραδόθηκε, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια.

