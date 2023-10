Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για έναν «χερσαίο ελιγμό» στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά τίποτα «δεν έχει αποφασιστεί ακόμη», δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος σήμερα, έκτη ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σάββατο.

«Προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε διαδικτυακά.

«Μπορεί να είναι από αέρος, μπορεί να είναι μαζί από θαλάσσης και αέρος. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν τελικά οι πολιτικοί μας αξιωματούχοι, (αλλά) αυτό δεν έχει ακόμα αποφασιστεί», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

«Ξέρω ότι ακούτε κάποιες δηλώσεις, αυτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, αλλά προετοιμαζόμαστε για έναν χερσαίο ελιγμό, στην περίπτωση που αυτό αποφασιστεί», συνέχισε ο συνταγματάρχης Χεχτ.

Ο στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η «εξάλειψη» της κυβέρνησης της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε εξάλλου.

«Αυτήν την συγκεκριμένη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στους υψηλόβαμους ηγέτες τους, όχι μόνον στην στρατιωτική ηγεσία, αλλά και στους κυβερνητικούς τους αξιωματούχους ως τον (Γιάχια) Σινουάρ (σ.σ.: ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα). Αυτοί εμπλέκονται άμεσα» στην φονική επίθεση του Σαββάτου, που συγκλόνισε το Ισραήλ και λόγω της βαρβαρότητάς της, κατέληξε ο αντισυνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού.

