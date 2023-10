Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: Πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), με βίντεο που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε πως οι νεκροί «ξεπέρασαν τους 1.000», ενώ άλλοι 2.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», συνόψισε ο αντισυνταγματάρχης Κόνρικους αναφερόμενος στην επίθεση, την πιο πολύνεκρη από ιδρύσεως κράτους.

Ακόμη 50 άνθρωποι θεωρείται επισήμως πως είναι «όμηροι» ή «αγνοούμενοι» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις αρχές του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνέχισε να σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας πάνω από 200 στόχους.

WARNING: GRAPHIC CONTENT As bombs fall in Gaza City, a school run by the United Nations has turned into a shelter. But safety is not guaranteed. Israeli air strikes have hit UN buildings across Gaza, leaving civilian casualties. Full coverage: https://t.co/IKfTGZSkqv pic.twitter.com/jlRRMaOddf — Reuters (@Reuters) October 11, 2023

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 4.600 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο, με άλλα λόγια οι νεκροί συνολικά είναι πάνω από 2.000, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ετοιμάζεται να διατάξει χερσαία επιχείρηση στον θύλακα.

Συνολικά οι νεκροί και από τις δυο πλευρές έχουν ξεπεράσει τους 2.200, καθώς πλέον το Ισραήλ δέχεται επίθεση με ρουκέτες από τρία μέτωπα, Γάζα, Λίβανο αλλά και Συρία. Το Τελ Αβίβ απαντά με αεροπορικούς βομβαρδισμούς ενώ, προετοιμάζεται και για μια ευρείας κλίμακας χερσαία εισβολή στον θύλακα της Χαμάς. Παράλληλα ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος επιβεβαίωσε την επίθεση από τον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ότι απαντά με πυρά πυροβολικού στις ρουκέτες που έχουν εκτοξευθεί εναντίον του εδάφους του.

Παρά την απειλή της Χαμάς ότι θα εκτελεί έναν όμηρο για κάθε απροειδοποίητο βομβαρδισμό αλλά και τις προειδοποιήσεις του ΟΗΕ για ανθρωπιστική κρίση, ο Νετανιάχου τονίζει από την πλευρά του το λαό του για μακρά μάχη που θα αφανίσει τους τρομοκράτες και θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή ενώ η πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό του Ισραήλ σφυροκοπά θέσεις της Χαμάς στην περιοχή, προετοιμάζοντας την κατάσταση για την χερσαία επιχείρηση.

Ισραηλινοί στρατιώτες εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Γάζα, αλλά και σε αυτά με τον Λίβανο. Από τις χθεσινές επιθέσεις του Ισραήλ εκεί σκοτώθηκαν πέντε μαχητές της Χεζμπολάχ.

Θηριωδίες στο Κφαρ Αζά

Για σκηνές φρίκης σε ένα μικρό χωριό, το Κφαρ Αζά, στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα στο οποίο χθες κατάφεραν να φτάσουν Ισραηλινοί στρατιώτες, κάνει λόγο το BBC.

Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αντικρίσει ολόκληρες οικογένειες δολοφονημένες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά και βρέφη. Ορισμένοι από αυτούς μάλιστα κάνουν λόγο για αποκεφαλισμένες σορούς.

‘The people that are left behind are probably massacred’ Rave Massacre survivor, Gal Bukshpan gives a first hand testimony of the atrocities committed by Hamas terrorists on Saturday pic.twitter.com/AgRfXApXnc — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

Το δίκτυο του BBC αναφέρεται μόνο σε αυτές τις πληροφορίες ενώ το ισραηλινό δίκτυο i24 επικαλείται μαρτυρίες στρατιωτών που κάνουν λόγο για αποκεφαλισμένα βρέφη.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ απάντησαν σε δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου i24 κατά το οποίο ορισμένα από τα στρατεύματα που έφτασαν στο Κφαρ Αζά διαπίστωσαν ότι είχαν διαπραχθεί τρομερές φρικαλεότητες σε βάρος των θυμάτων.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

Νωρίτερα σήμερα, ένας Ισραηλινός στρατηγός περιέγραψε στο CNN τη στιγμή που ο στρατός βρήκε πτώματα στο κιμπούτς Κφαρ Αζά: «Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στην καριέρα μου, ποτέ στα 40 χρόνια υπηρεσίας αυτό κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ», είπε.

«Ένας νεκρός όμηρος και κάθε βομβαρδισμό»

H ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, απείλησε τη Δευτέρα ότι από εδώ και στο εξής θα εκτελεί αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες σε απάντηση για τυχόν νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε κατοικίες στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση. Ο εκπρόσωπός της, Αμπού Ομπάιντα, δήλωσε ότι ενεργούν σύμφωνα με τις ισλαμικές οδηγίες, κρατώντας τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους ασφαλείς και υγιείς, όπως μεταδίδει το Reuters. Παράλληλα, επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, «επειδή εντείνει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση».

Την ίδια ώρα η Γάζα βρίσκεται αποκλεισμένη από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ισραηλινά μαχητικά έπληξαν το σπίτι του πατέρα του στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, στην πόλη Χαν Γιουνίς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί συγγενείς του διοικητή, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, του αδελφού του και τουλάχιστον δύο παιδιών της οικογένειας.

Συνομιλία Μπάιντεν – Νετανιάχου: Δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τρίτη σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον υποστηρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί», δυο μέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ (αύριο Πέμπτη), ανέφερε λακωνικό ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Powerful speech by 🇺🇸 President Biden calling out the sheer evil of Hamas: raping women, slaughtering families, killing babies. He fully supported Israel’s right to defend itself from ISIS-like terrorists. “These atrocities are sickening. We’re with Israel. Just make no mistake.” pic.twitter.com/dHPsae0ZiT — Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 10, 2023

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Ουάσιγκτον διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός πιστεύεται πως ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας.

«Επικεντρωνόμαστε σε αυτό το ζήτημα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις γι’ αυτό», εξήγησε ο κ. Σάλιβαν, σπεύδοντας να προσθέσει πως δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ούτε να αποκαλύψει υπερβολικά πολλά «αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 900 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί και άλλοι περίπου 4.600 έχουν τραυματιστεί στο ισραηλινό αεροπορικό σφυροκόπημα στον μικροσκοπικό παραθαλάσσιο θύλακα (40 χιλιόμετρα μήκος x 10 χιλιόμετρα πλάτος) όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, από το Σάββατο. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν πως έχουν μείνει άστεγοι μέσα σε πέντε ημέρες πάνω από 180.000 Παλαιστίνιοι.

«Δεν βάζουμε στο στόχαστρο άμαχους εσκεμμένα», ανέφερε ο κ. Σάλιβαν, ερωτηθείς σχετικά με τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. «Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ότι οι στρατιωτικές μας επιχειρήσεις διεξάγονται βάσει των κανόνων του πολέμου και των νόμων για τους πολέμους», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει γιατί εκφράστηκε στο πρώτο πληθυντικό.