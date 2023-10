To ράντσο του διάσημου ηθοποιού Σιλβέστερ Σταλόνε στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο στο Λος ‘Αντζελες, αλλάζει χέρια δύο χρόνια αφότου το πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό του.

Σύμφωνα με τα αρχεία της περιοχής o νέος ιδιοκτήτης είναι ο θρυλικός μουσικός John Fogerty ο οποίος κατέβαλε $17,2 εκατ. έναντι $22,5 εκατ. που ήταν η αρχική του τιμή και ένα εκατομμύριο λιγότερο από τα χρήματα που έδωσε ο Σταλόνε κατά την αγορά του την άνοιξη του 2022.

