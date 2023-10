Οι εικόνες που έρχονται από το Ισραήλ προκαλούν ανείπωτο πόνο. Ο πόλεμος που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις της Χαμός έχει κόψει το νήμα της ζωής 1.000 και πλέον ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα δείχνει με ένα tweet το μέγεθος της φρίκης. «Προσοχή, σκληρές εικόνες. Δεν είναι από ταινία τρόμου. Τις τελευταίες 36 ώρες Ισραηλινοί σφαγιάστηκαν στα σπίτια τους από τρομοκράτες της Χαμάς. Παιδιά και μητέρες αιχμάλωτοι. Τα πτώματα γυναικών βεβηλώθηκαν στους δρόμους της Γάζας».

Τα κλάματα των παιδιών προκαλούν ανατριχίλα. «Ακούστε τις κραυγές των θυμάτων. Θυμηθείτε κάθε μια από αυτές…».

Viewer discretion advised.

The images that you are about to see are not from a horror movie.

In the past 36 hours Israelis have been butchered in their homes by Hamas terrorists.

Children and mothers taken captive.

The dead bodies of women desecrated in the streets of… pic.twitter.com/qFU2lWLcpt

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 8, 2023