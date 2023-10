Αποφασισμένη είναι η Τουρκία να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για να αποκλιμακωθούν οι συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων στο Ισραήλ. Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη περιφερειακής ειρήνης.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσότερων συγκρούσεων και ζητημάτων στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι είναι πλέον ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ όπως μετέδωσε το Reuters.

Προέτρεψε το Ισραήλ και την Χαμάς να «στηρίξουν την ειρήνη» και να προστατεύσουν αμάχους. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε τις εντάσεις (…). Καλούμε όλους τους παράγοντες να στηρίξουν την ειρήνη», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan calls for ‘independent, geographically integrated Palestinian state,’ says Türkiye ready to do its part to reduce escalated tensions https://t.co/D1XAMonNq1 pic.twitter.com/vOqJI5QJOE

— Anadolu English (@anadoluagency) October 8, 2023