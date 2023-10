Οι πυροσβέστες αδυνατούν να βάλουν σε λέξεις όσα είδαν μετά την πτώση του λεωφορείου στο Μέστρε της Ιταλίας, ακριβώς απέναντι από τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Κάτω από την αερογέφυρα υπήρχαν δεκάδες πτώματα και δίπλα το λεωφορείο που καιγόταν και είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

«Μια τέτοια τραγική σκηνή, με τόσους πολλούς νεκρούς οι περισσότεροι από εμάς δεν την έχουν δει ποτέ, ούτε καν οι πιο ηλικιωμένοι. Αν και κάθε ζωή έχει το βάρος της, ο αριθμός μετράει. Έχουμε δει πτώματα στραπατσαρισμένα στα συντρίμμια, αλλά το να τα βλέπεις όλα εκεί, μαζεμένα στη μέση των πύρινων γλωσσών… Υπήρχε επίσης ένα κορίτσι κάτω από τη γέφυρα, καλυμμένο με μουσαμάδες» είπε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βενετίας, Mauro Luongo.

Η Ιταλία πενθεί τους 21 νεκρούς του τροχαίου δυστυχήματος, ανάμεσα στους οποίους είναι και παιδιά. Σύμφωνα με τον νομάρχη της Βενετίας Μικέλε Ντι Μπάρι πολλοί από τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα ήταν νέοι.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τουλάχιστον τέσσερις Ουκρανοί και ένας Γερμανός πολίτης, σύμφωνα με τη νομαρχία της Βενετίας. Στους τραυματίες, μεταξύ των οποίων πέντε σε σοβαρή κατάσταση, περιλαμβάνονταν Γάλλοι, Ισπανοί και Κροάτες υπήκοοι.

Ο Ιταλός οδηγός Αλμπέρτο Ριζότο σκοτώθηκε στο δυστύχημα. Οι εισαγγελείς της Βενετίας ερευνούν αν αισθανόταν αδιαθεσία ενώ οδηγούσε. Ήταν έμπειρος οδηγός, δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος της Βενετίας Ρενάτο Μποράσο.

Το υπεραστικό λεωφορείο, το οποίο ήταν υβριδικό (είχε κινητήρες φυσικού αερίου, αλλά και ηλεκτρικούς), μετέφερε ξένους τουρίστες όταν έπεσε από υπερυψωμένο δρόμο και ύψος 15 μέτρων και αμέσως έπιασε φωτιά. Το λεωφορείο συνέδεε την Piazzale Roma, στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, με τον κατασκηνωτικό χώρο Hu στην Marghera, έναν άλλο δήμο της Βενετίας που γειτονεύει με το Μέστρε.

Αμέσως τυλίχτηκε στις φλόγες. Πολλοί επιβάτες βρέθηκαν απανθρακωμένοι από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, μαζί με πάνω από 40 ασθενοφόρα των πρώτων βοηθειών. Οι συγγενείς των θυμάτων φτάνουν τις ώρες αυτές στην Βενετία για την δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης των αγαπημένων τους προσώπων.

#WATCH | At least 21 people died after a city bus carrying tourists to a campground crashed off an overpass near Venice in northern Italy and caught fire, the city’s prefect Michele Di Bari said: Reuters pic.twitter.com/rMNjksucn0

— ANI (@ANI) October 3, 2023