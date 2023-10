Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους απόψε στο Μέστρε, της Ιταλίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από οδογέφυρα, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση RAI.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα υπάρχουν και 5 αγνοούμενοι.

**BREAKING NEWS: Tragedy Strikes in Venice, Italy**

A bus accident on an overpass claims the lives of at least 20 people in Venice, Italy. The bus collided with a guardrail before plunging off the overpass. Stay tuned for updates on this developing story. #Venice #Italy… pic.twitter.com/Y9PF38MZmS

