Ο Sir Michael Gambon, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική δίπλα στον Laurence Olivier και κατέληξε να γίνει γνωστός και πολύ αγαπητός παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο του Albus Dumbledore των ταινιών Harry Potter, έφυγε ειρηνικά στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σε ηλικία 82 ετών. Μαζί του ήταν η σύζυγός του Anne και ο γιος του Fergus.

Μια δήλωση εκ μέρους της συζύγου του Lady Gambon και του γιου του Fergus, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Clair Dobbs, αναφέρει: «Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε την απώλεια του Sir Michael Gambon. Αγαπημένος σύζυγος και πατέρας, ο Michael πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο με τη σύζυγό του Anne και τον γιο του Fergus στο κρεβάτι του, μετά από πνευμονία. Ο Michael ήταν 82 ετών. Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή σε αυτή την οδυνηρή στιγμή και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα υποστήριξης και αγάπης σας».

Ο Gambon γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1940. Ο πατέρας του ήταν έφεδρος αστυνομικός και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετακόμισε στο Λονδίνο. Στο τέλος του πολέμου, ο Gambon μετακόμισε στην Αγγλία με τη μητέρα του για να τον βρουν.

Αργότερα μετακόμισαν όλοι μαζί στο Κεντ. Ο Gambon εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 15 ετών και σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε μαθητεία ως μηχανικός στο εργοστάσιο Vickers Armstrong. Άρχισε να εργάζεται στο ερασιτεχνικό θέατρο ως κατασκευαστής σκηνικών και στη συνέχεια κατέληξε στη σκηνή παίζοντας μικρούς ρόλους στο Unity Theatre και στο Tower Theatre του Λονδίνου.

Σε αντίθεση με πολλούς συνομηλίκους του, ο Gambon δεν παρακολούθησε ποτέ επίσημη εκπαίδευση σε δραματική σχολή, αλλά απέκτησε εμπειρία παίζοντας σε ερασιτεχνικές παραστάσεις. Μπλοφάρισε για να πάρει τους πρώτους επαγγελματικούς του ρόλους, λέγοντας ψέματα για την εμπειρία του, κάνοντας το ντεμπούτο του στο Δουβλίνο σε έναν μικρό ρόλο στον Οθέλλο. Σε ηλικία 22 ετών, έκανε το ντεμπούτο του στο West End ως αντικαταστάτης.

Ο Gambon είχε δηλώσει ότι δεν είχε δει ποτέ του παραγωγή Σαίξπηρ πριν παίξει ο ίδιος σε μια παράσταση. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του έπαιξε πολλούς δευτερεύοντες σαιξπηρικούς ρόλους στο Εθνικό Θέατρο, ενώ είχε περάσει κι από οντισιόν ερμηνεύοντας τον ρόλο του Ριχάρδου Γ’ μπροστά στον ίδιο τον Lawrence Olivier, ο οποίος είχε πρόσφατα ενσαρκώσει αυτόν το ίδιο ρόλο.

Η σημαντική στιγμή που οδήγησε τον ηθοποιό Ralph Richardson να τον αποκαλέσει «ο μεγάλος Gambon» ήρθε με την ερμηνεία του στη «Ζωή του Γαλιλαίου» του Μπρεχτ στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου το 1980, αν και είχε ήδη σημειώσει μια κάποια επιτυχία, κυρίως σε έργα των Alan Ayckbourn και Harold Pinter.

