Το βραδινό είναι η… τελευταία ευκαιρία της ημέρας να δώσετε στο σώμα σας τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται πριν κοιμηθείτε, με τον νυχτερινό ύπνο να αποτελεί την μεγαλύτερη περίοδο που περνούν χωρίς φαγητό μέσα σε ένα 24ωρο.

Κάθε φορά που τρώτε – ή δεν τρώτε – πυροδοτείται μια σειρά αντιδράσεων στο σώμα σας.

Ακόμη και μικρές αλλαγές στις ώρες των γευμάτων μπορούν να επηρεάσουν την όρεξή σας, επειδή διαταράσσουν τους κιρκάδιους ρυθμούς σας, σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Opinion in Biotechnology.

Μακροπρόθεσμα, η τακτική παράλειψη γευμάτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική σας υγεία.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, συνέδεσε την κατανάλωση ενός μόνο γεύματος την ημέρα με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, καθώς φάνηκε ότι η παράλειψη του μεσημεριανού ή του βραδινού γεύματος αύξησε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Επιπλέον, η παράλειψη γευμάτων μπορεί να βλάψει και την ψυχική σας υγεία.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Innovation in Aging, έδειξε ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες που παρέλειπαν γεύματα είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και αϋπνίας από εκείνους που έτρωγαν κανονικά.

Βραχυπρόθεσμα, η παράλειψη του βραδινού γεύματος μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα.

Κι αν θέλω να χάσω βάρος;

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, αναφέρει ότι όσο πιο νωρίς φάτε το δείπνο σας σε σχέση με την ώρα που συνήθως πηγαίνετε για ύπνο, τόσο λιγότερο κινδυνεύετε από αύξηση του λίπους στο σώμα, καθώς και του σακχάρου στο αίμα.

Η καλύτερη στρατηγική είναι να καταναλώνετε την πλειοψηφία των θερμίδων στο πρωινό ή το μεσημεριανό και να κάνετε το βραδινό το ελαφρύτερο γεύμα της ημέρας.

Γιατί χρειαζόμαστε ενέργεια, αφού πάμε για ύπνο;

Στο βραδινό γεύμα κατανέμεται περίπου το ¼ των ημερησίων ενεργειακών μας αναγκών και μας παρέχει την ενέργεια που χρειάζεται το σώμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άλλωστε, το σώμα μας συνεχίζει και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και όταν κοιμόμαστε.

Παρόλο που μπορεί να θεωρείτε ότι το σώμα σας δεν κινείται και άρα δεν καίει θερμίδες, στην πραγματικότητα, λειτουργεί.

Η καρδιά σας χτυπάει, οι πνεύμονές σας λειτουργούν για να υποστηρίξουν την αναπνοή σας και ο εγκέφαλός σας συνεχίζει να συντονίζει κομβικές σωματικές λειτουργίες.

Και επειδή ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ως «καύσιμο» τη γλυκόζη, δηλαδή τα μικρότερα μέρη των υδατανθράκων, το βραδινό σας πρέπει να περιέχει πρωτεΐνες, λιπαρά και, ναι, ορισμένους υδατάνθρακες, ώστε να είναι πλήρες και ισορροπημένο.