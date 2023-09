Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από παιδικό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στην Ιρλανδία, που δείχνει μια αξιωματούχο κατά την διαδικασία απονομής των μεταλλίων να προσπερνά μια νεαρή μαύρη αθλήτρια.

Το κορίτσι φαίνεται στο βίντεο να κοιτά σαστισμένο μιας και δεν μπορεί να ερμηνεύσει την πρωτοφανή ρατσιστική συμπεριφορά που φαίνεται ότι «δηλητηριάζει» ακόμη και παιδικά τμήματα του αθλητισμού.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023