Δεν έχει τέλος η φρίκη στο Μαρόκο 48 ώρες μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ, που οδήγησε στον θάνατο 2.122 ανθρώπους και τραυμάτισε 2.421, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό.

Αυτός ο σεισμός είναι ο φονικότερος στο Μαρόκο έπειτα από εκείνον που κατέστρεψε την Αγκαντίρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, την 29η Φεβρουαρίου 1960. Σχεδόν 15.000 άνθρωποι -το ένα τρίτο των κατοίκων της πόλης- είχαν χάσει τη ζωή τους τότε.

Μαροκινοί διασώστες, με την υποστήριξη ομάδων από το εξωτερικό, συνεχίζουν σήμερα την κούρσα με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια και να προσφέρουν βοήθεια στους εκατοντάδες άστεγους, τα σπίτια των οποίων μετατράπηκαν σε σωρούς από ερείπια.

Βοήθεια έχουν στείλει η Ισπανία, η Βρετανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι ομάδες αυτές θα έρθουν σε επαφή με τις ομόλογές τους στο Μαρόκο για να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών.

Η Ισπανία ανακοίνωσε πως ήδη έστειλε στο Μαρόκο 86 διασώστες, συνοδευόμενους από οκτώ ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ ανθρωπιστική πτήση απογειώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ από την αεροπορική βάση Αλ Ουντάιντ του Κατάρ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Και άλλες προσφορές ενδέχεται να γίνουν δεκτές, ανάλογα με το πώς «θα εξελιχθούν οι ανάγκες», πρόσθεσε το υπουργείο.

Σωστικά συνεργία, εθελοντές και μέλη των ενόπλων δυνάμεων αναζητούν επιζήσαντες και προσπαθούν να ανασύρουν πτώματα από τα συντρίμμια, κυρίως σε χωριά στην επαρχία Αλ Χάουζ, επίκεντρο του σεισμού, νότια της τουριστικής πόλης Μαρακές, στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου.

Στο Τιχτ, μικρό χωριό κοντά στην Αντάσιλ, μόνο ένας μιναρές και μια φούχτα άβαφα σπίτια από άργιλο απέμεναν όρθια με φόντο σκηνικό αποκάλυψης. «Η ζωή τέλειωσε εδώ. Το χωριό είναι νεκρό», συνόψισε ο 33χρονος Μοχσίν Αξούμ.

Όχι μακριά, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έσκαβαν τάφους για τα θύματα, ενώ άλλα έστηναν κίτρινες σκηνές για τους επιζήσαντες που έχουν μείνει άστεγοι.

Μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, η αλληλεγγύη αρχίζει να οργανώνεται στο Μαρακές, όπου πολλοί κάτοικοι πήγαν σε νοσοκομεία να δώσουν αίμα.

«Συγκεντρώνουμε τρόφιμα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στις σεισμοπαθείς περιοχές», είπε ο Ιμπραήμ Νασίτ, μέλος της οργάνωσης Draw Smile, που σκοπεύει να σχηματίσει «ιατρικό καραβάνι» που θα πάει στις σκληρότερα πληγείσες περιοχές. «Θεωρώ πως οι προμήθειες σε τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν σήμερα φθάνουν για να υποστηρίξουν εκατό οικογένειες για μια εβδομάδα», πρόσθεσε ο Αμπντελατίφ Ραζούκι, αντιπρόεδρος της ίδιας οργάνωσης.

Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιούν ότι οι επόμενες «24 ως 48 ώρες θα είναι κρίσιμες» ως προς τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι θα υπάρχουν ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν «για μήνες, αν όχι για χρόνια».

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, πέρα από τα ισοπεδωμένα χωριά, η αρχιτεκτονική κληρονομιά του βασιλείου επλήγη επίσης από τον σεισμό. Στη Μαρακές, στη Μεντίνα, την παλιά πόλη, οι καταστροφές είναι κατά τόπους τρομακτικές.

Επάλξεις τειχών του 12ου αιώνα στα όρια της αυτοκρατορικής πόλης, την οποία ίδρυσε το 1070 η δυναστεία των Αλμοραβιδών, παραμορφώθηκαν.

«Μπορούμε να πούμε πως (οι ζημιές) είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι θα περίμενε κανείς. Διαπιστώσαμε μεγάλα ρήγματα στον μιναρέ του [σ.σ. ισλαμικού τεμένους] Ελ Κετσίμπα [στα αραβικά, Κουτουμπιά στα γαλλικά], το πιο εμβληματικό κτίριο, καθώς επίσης και την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του μιναρέ του ισλαμικού τεμένους Χαρμπούς», στην πλατεία Τζάμα ελ Φάνα, τόνισε ο Ερίκ Φαλ, περιφερειακός διευθυντής του γραφείου της UNESCO για το Μαγρέμπ.

A photo from a mountain village in the region of Tizi Ouaddou in Morocco:

An Israeli volunteer supports a Moroccan woman 🇮🇱🇲🇦

An advance team from the Israeli medical organization United Hatzalah has been active in Morocco since early Sunday morning. This is the first rescue… pic.twitter.com/28lvW1AhR6

— Yonatan Gonen (@GonenYonatan) September 10, 2023