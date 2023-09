Περίπου 110 κάτοικοι και τουρίστες είναι εγκλωβισμένοι στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Την είδηση έκανε γνωστή το Meteo, λέγοντας ότι οι εν λόγω πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, μαζί και τα οχήματά τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάτοικο της περιοχής, τα ορμητικά νερά έχουν αρχίσει να καλύπτουν τα αυτοκίνητα.

Σε άλλο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτοκίνητο φαίνεται να παρασύρεται μέσα στην Θάλασσα.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023