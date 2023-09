Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του όταν το αεροπλάνο με το οποίο πετούσε στο πλαίσιο ενός πάρτι αποκάλυψης φύλου στο Μεξικό συνετρίβη την Κυριακή.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm

