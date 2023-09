Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ προκάλεσε το θάνατο 74 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιών, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών.

«Μεταξύ των 74 πτωμάτων που έχουν εντοπιστεί (…) μετρήσαμε 12 παιδιά», δήλωσε χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Θεμπαλέθου Μπαλάζα, επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της επαρχίας Γκαουτένγκ, στην οποία περιλαμβάνεται το Γιοχάνεσμπουργκ και η Πρετόρια.

Τα σωστικά συνεργεία έχουν καταγράψει τα πτώματα 24 γυναικών και 40 ανδρών. «Δέκα ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί καθώς ο βαθμός των εγκαυμάτων δεν επιτρέπει να καθοριστεί το φύλο», διευκρίνισε ο Μπαλάζα. Περίπου 60 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα μετέβη χθες στο σημείο της καταστροφής και έκανε λόγο για «τεράστια τραγωδία», τονίζοντας ότι πρέπει να ερευνηθούν τα αιτιά της ώστε να μην επαναληφθεί στο μελλον αντίστοιχο περιστατικό.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, όμως ο Εμσίνι Τσουάκου, αξιωματούχος των τοπικών αρχών του Γιοχάνεσμπουργκ, εκτίμησε ότι πιθανόν να ξεκίνησε από ένα αναμμένο κερί ή κάποιο μέσο θέρμανσης.

Οι αρχές του Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο ανήκει στον δήμο, όμως πρόσθεσαν ότι έχουν κάνει κατάληψη καρτέλ. «Είναι ένα γεγονός που πρέπει να μας αφυπνίσει για να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της στέγασης στο κέντρο της πόλης», υπογράμμισε ο Ραμαφόζα.

Στο κτίριο στεγαζόταν στο παρελθόν κέντρο παροχής βοήθειας σε κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, όμως όταν έληξε το μισθωτήριο, «καταλήφθηκε», εξήγησε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Πολλά κτίρια στη γύρω περιοχή έχουν κριθεί ακατάλληλα για διαμονή. Ωστόσο, αφού εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους και τις τοπικές αρχές, τα κατέλαβαν εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες παίρνουν χρήματα από όσους ζουν σε αυτά. Οι ένοικοί τους είναι συνήθως παράτυποι μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες. Τα κτίρια αυτά δεν έχουν τρεχούμενο νερό, τουαλέτες και δεν είναι συνδεδεμένα επισήμως με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

#JoburgFire : In the wake of the Johannesburg fire yesterday, @GautengHealth has provided a hotline number to assist family members who want to find their loved ones who are either hospitalized or deceased.

Toll-free number: 0800 203 886

Direct line: 011 355 3048 /011 241 5707 https://t.co/QPghyoAq1W

— City of Joburg EMS (@CityofJoburgEMS) September 1, 2023