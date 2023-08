Μέχρι το debate των υποψηφίων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, ο Βιβέκ Ραμασουάμι δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό. Ωστόσο μετά την τηλεμαχία της περασμένης εβδομάδας, πέραν του Ντόναλντ Τραμπ που έλαμψε δια της απουσίας του, ο Ραμασουάμι ήταν αυτός που ξεχώρισε, με το όνομά του πλέον να έχει κατακλείσει τα διεθνή μέσα, τα οποία αναφέρουν πως ο 38χρονος θα μπορούσε να καταλήξει να είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του φαβορί Τραμπ.

Γεννημένος στο Οχάιο το 1985, ο Ραμασουάμι είναι γιος Ινδών Ινδουιστών μεταναστών, όπως και ο Ρίσι Σούνακ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ίδρυσε την εταιρεία βιοτεχνολογίας Roivant Sciences, η οποία συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για ένα φάρμακο για το Αλτσχάιμερ το οποίο τελικά απέτυχε στην κλινική δοκιμή του. Ωστόσο, ο Ραμασουάμι πλούτισε, βγάζοντας τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία, σύμφωνα με τους New York Times, πριν γράψει ένα βιβλίο το 2021 με τίτλο «Woke, Inc», κατά της πολιτικής ορθότητας, το οποίο τον έβαλε στον χάρτη της ακροδεξιάς πολιτικής.

Παρά το γεγονός ότι προβάλλει τον εαυτό του ως αουτσάιντερ και κατά του κατεστημένου, πήγε στο Γέιλ και στο Χάρβαρντ, όπου σπούδασε βιολογία και ταυτόχρονα έκανε ραπ μουσική με ελευθεριακό περιεχόμενο υπό το ψευδώνυμο «Da Vek». Μάλιστα, το ραπ ήταν κάτι που είχε εντάξει και στην προεκλογική του καμπάνια – συχνά με τραγούδια του Eminem, ο οποίος του ζήτησε να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική του στην εκστρατεία του.

Ένας δεινός ρήτορας που φαίνεται σχεδόν πάντα να χαμογελά και πατέρας δύο παιδιών, δίνει έμφαση στην πίστη, την οικογένεια και τον πατριωτισμό ως απάντηση στα δεινά της κοινωνίας. Αν και είναι Ινδουιστής, τονίζει συχνά τις «ιουδαιο-χριστιανικές αξίες».

Αναλυτικά, αυτές είναι οι «10 αλήθειες» του Ραμασουάμι, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκστρατείας του:

«1. Ο Θεός είναι αληθινός.

2. Υπάρχουν δύο φύλα.

3. Η ανθρώπινη άνθηση απαιτεί ορυκτά καύσιμα.

4. Ο αντίστροφος ρατσισμός είναι ρατσισμός.

5. Τα ανοιχτά σύνορα δεν είναι σύνορα.

6. Οι γονείς καθορίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους.

7 .Η πυρηνική οικογένεια είναι η μεγαλύτερη μορφή διακυβέρνησης που γνωρίζει η ανθρωπότητα.

8. Ο καπιταλισμός βγάζει τους ανθρώπους από τη φτώχεια.

9. Υπάρχουν τρεις εξουσίες, όχι τέσσερις (αναφερόμενος στα ΜΜΕ).

10. Το σύνταγμα των ΗΠΑ είναι ο ισχυρότερος εγγυητής των ελευθεριών στην ιστορία».

TRUTH.

1. God is real.

2. There are two genders.

3. Human flourishing requires fossil fuels.

4. Reverse racism is racism.

5. An open border is no border.

6. Parents determine the education of their children.

7. The nuclear family is the greatest form of governance known to… pic.twitter.com/MTjhqquwl4

— Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) August 24, 2023