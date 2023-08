Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Φλόριντα των ΗΠΑ σε τροχαία δυστυχήματα, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, την ώρα που ο τυφώνας Ιντάλια «έτρεχε» με 130 χλμ την ώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένας νεκρός, 59 χρονών έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο και ο δεύτερος, 40χρονών οδηγούσε πολύ γρήγορα, εν μέσω πολύ κακών καιρικών συνθηκών, βγήκε από το δρόμο και έπεσε επίσης πάνω σε δέντρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ταλαχάσι χαρακτήρισε τον τυφώνα «πρωτοφανές γεγονός». Μετά τις καταστροφές στη Φλόριντα αναμένεται να πλήξει τη νότια Τζόρτζια, την Καρολίνα, τη Σαβάνα της Τζόρτζια, μια πόλη με περίπου 140.000 κατοίκους και στη συνέχεια το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας.

Η Ιντάλια μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια στην Τάμπα και πλημμύρισε την πρωτεύουσα της Φλόριντα, όπου το ρεύμα κόπηκε σε περίπου 286.000 νοικοκυριά. Οι κάτοικοι της Φλόριντα, που ζούσαν σε παράκτιες περιοχές, είχαν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) κατέγραψε πλάνα του τυφώνα Ιντάλια καθώς σαρώνει τη Φλόριντα.

The @Space_Station is passing over #HurricaneIdalia as the storm crosses Florida. https://t.co/Z99w0SE3QI

— NASA (@NASA) August 30, 2023