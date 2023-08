Με την προβολή της ταινίας «Tricks on the Dead» του Jordan Paterson, μέσω της οποίας εξιστορείται το πρώτο μαζικό μεταναστευτικό ρεύμας των Κινέζων εργατών στην Ευρώπη, έκλεισε το φετινό 8ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου.

Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα απονεμήθηκαν συνολικά 11 βραβεία: Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού, Καλύτερου Κοινωνικού και Καλύτερου Πολιτικού Ντοκιμαντέρ, όλα με τη χορηγία της ΕΡΤ, Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με χορηγία του ΕΚΚ, Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας με χορηγία του ΕΚΟΜΕ, Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας» με χορηγία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Βραβείο FIPRESCI, Βραβείο #ThisisEU Ευρωπαϊκές Αξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος Φοίνικας μicro με υποστηρικτή το γερμανικό κρατικό κανάλι ZDF/Phoenix και την ΕΡΤ.

Αναλυτικότερα:

Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ, με χορηγό την ΕΡΤ: «Scenes with My Father» της Biserka Šuran (Ολλανδία). Για τη δημιουργική του καινοτομία στα είδη της ιστορίας και της αυτοβιογραφίας, όπου η ερμηνεία μεταξύ πατέρα, κόρης και κοινού μεταμορφώνει τις αναμνήσεις σε προσωπική θεραπεία και παίρνει ρίσκα που ανοίγουν το μυαλό μας, όσον αφορά τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τέχνης του ντοκιμαντέρ.

Βραβείο Καλύτερου Κοινωνικού Ντοκιμαντέρ με χορηγό την ΕΡΤ: «Audrey Napanagka» της Penelope McDonald (Αυστραλία). Ως αυτόχθον της φυλής Walpiri που ζει στην κεντρική Αυστραλία, η Audrey Napanagka και η οικογένειά της αντιμετωπίζουν την απώλεια της πατρίδας τους και μαζί της, το βαθύ ξεριζωμό από τη φύση και τους παραδοσιακούς τρόπους να ζουν, να ονειρεύονται και να δημιουργούν κοινότητες.

Βραβείο Καλύτερου Πολιτικού Ντοκιμαντέρ με χορηγό την ΕΡΤ: «A Tale of Four Minorities» του David Deri (Ισραήλ). Τέσσερις οικογένειες μας προσφέρουν ποικίλες εικόνες για το τι είναι σωστό και τι λάθος στην ισραηλινή κοινωνία. Γυρισμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, οι ζωές Μουσουλμάνων, Εβραίων, Υπερορθόδοξων, Εβραίων Θρησκευτικών Εποίκων και Εβραίων κοσμικών ομοφυλόφιλων οικογενειών αναλύονται στο μικροσκόπιο, με το φαινόμενο Ρασομόν (όπου διαφορετικοί εμπλεκόμενοι δίνουν αντικρουόμενες μαρτυρίες για το ίδιο γεγονός) να δημιουργεί ένα βαθύ πλέγμα πολλαπλών οπτικών.

Εύφημος μνεία δόθηκε στην ταινία «Underdog» της Mariette Faber (Ολλανδία), που δείχνει πολλές πτυχές της ζωής και του θανάτου, των ανθρώπων και των ζώων και τη δύναμη του να μην τα παρατάς.

Εύφημος μνεία δόθηκε επίσης στην ταινία «What Remains on the Way» των Jakob Kress και Danilo Do Carmo (Γερμανία, Βραζιλία, Μεξικό), μια έντονη ταινία που δείχνει από κοντά τι μπορεί να συμβεί σε ένα ταξίδι προς το άγνωστο και πόσο θαρραλέα μπορεί να είναι μια μητέρα, η οποία θέλει για τα παιδιά της και την ίδια να ξεφύγουν από την κόλαση.

Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, με χορηγό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: «Φύλλα Καπνού» των Στάθη Γαλαζούλα και Ελίζας Καβαλαράκη. Μέσα από τις καταπληκτικές ιστορίες που διηγούνται οι ηλικιωμένες καπνεργάτριες του Αγρινίου, η ταινία διευρύνει τις γνώσεις μας επάνω στη γυναικεία παρουσία στην ελληνική ιστορία και συγχρόνως φωτίζει το ζήτημα της γυναικείας εργασίας.

To Βραβείο #ThisisEU Ευρωπαϊκές Αξίες της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για το ντοκιμαντέρ που προάγει καλύτερα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες απονέμεται στην ταινία «The Hidden Children of Colonization» του Dominique Regueme (Γαλλία-Βέλγιο) που επικεντρώνεται στις τραγικές συνέπειες της βελγικής αποικιακής πολιτικής στο προεπαναστατικό Κονγκό.

Το Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας με χορηγία του ΕΚΟΜΕ απονεμήθηκε στην ταινία «A tale of four minorities» του David Deri (Ισραήλ), για την τολμηρή και διεισδυτική ματιά με την οποία καταγράφει πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και διαφορές της ισραηλινής κοινωνίας, που απηχούν την ευρύτερη μεσογειακή πραγματικότητα, για να εκφράσει την επιτακτική ανάγκη για αμοιβαία αποδοχή και συνύπαρξη.

Το βραβείο «Οδυσσέας» της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας απονεμήθηκε στην ταινία «Ξύπνησα 18» της Βέρας Ιόνα Παπαδοπούλου (Ελλάδα). Η ταινία προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο, βάζοντας στο επίκεντρο το άτομο, το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, απότοκο των σύγχρονων μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων.

Η κριτική επιτροπή στο Επίσημο Διαγωνιστικό τμήμα απαρτίστηκε από τους Wolfgang Bergmann (Εκτ. Διευθυντή ARTE Γερμανίας, Πρόεδρο της Επιτροπής), Εύα Στεφανή (Σκηνοθέτρια /Ακαδημαϊκό), Karin Jurschick (Σκηνοθέτρια/ Ακαδημαϊκό), Σταύρο Παπαγεωργίου (Σκηνοθέτη/Καλλιτεχνικό Διευθυντή του AEI Cyprus Film Festival) και Jordan Paterson (Σκηνοθέτη/Παραγωγό).

Τα υπόλοιπα βραβεία

Η ταινία «Scenes with my father» της Biserka Šuran (Ολλανδία) για το πώς καταφέρνει να συνδυάσει μια προσωπική ιστορία με την τραγωδία του εμφυλίου πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία κέρδισε το βραβείο της FIPRESCI τα μέλη της οποίας ήταν οι Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος (LIFO, MEGA TV, COSMOTE TV), Senem Erdine (Altyazi, Τουρκία) και Davide Magnisi (CineCritica, Ιταλία).

Στο μicro Διαγωνιστικό τμήμα η κριτική επιτροπή του απαρτίστηκε από τους/τις: Peter Arens (Υπεύθυνο του προγράμματος Ιστορίας και Επιστήμης, ZDF Γερμανική Ραδιοτηλεόραση, Πρόεδρο της Επιτροπής), Pelin Esmer (Σκηνοθέτρια), Marcin Malatyński (Ακαδημαϊκό/Παραγωγό), Αφροδίτη Καϊράκη (Ακαδημαϊκό) και Πάνο Δενδραμή (Σκηνοθέτη/Καθηγητή Κινηματογράφου).

Τα βραβεία της Επιτροπής απονεμήθηκαν ως εξής:

Χρυσός Φοίνικας: «Will you look at me?» του Shuli Huang (Κίνα).

Αργυρός Φοίνικας: «Scars» της Alex Anna (Καναδάς).

Χάλκινος Φοίνικας: «Bitter September» της Σοφίας Φαραντάτου (Ελβετία).

Το Φεστιβάλ τα τελευταία 3 χρόνια τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ενώ υποστηρικτής των βραβείων Φοίνικα είναι το γερμανικό κρατικό κανάλι ZDF/Phoenix, όπου θα προβάλλονται τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ, και η ΕΡΤ.

Μετά τους χαιρετισμούς, ο Michel Noll, διευθυντής διεθνούς ανάπτυξης του φεστιβάλ, προανήγγειλε ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει και κριτική επιτροπή εφήβων, των οποίων η ματιά θα είναι πολύτιμη για το φεστιβάλ, ενώ η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρίογλου, ευχαριστώντας τους συνεργάτες και υποστηρικτές του φεστιβάλ μνημόνευσε τους στίχους του ποιητή Δημήτρη Παπακωνσταντίνου «Με τα λόγια οι χαμαιλέοντες, με τις πράξεις οι γενναίοι».

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με την συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, του Γιώργου Ανδρέου και της Κορίνας Λεγάκη που πάντρεψαν τα ηχοχρώματα της Ανατολής και της Δύσης σε ένα «Μουσικό αφιέρωμα μνήμης».