Η Μακένζι Σιρίλα, 20 ετών, ξέσπασε σε λυγμούς όταν το δικαστήριο απήγγειλε την ποινή των 15 ετών που της επέβαλε για τη δολοφονία του φίλου της Ντομινίκ Ρούσο, 20 ετών, και του φίλου του Ντέιβιον Φλάναγκαν, 19 ετών, πέρυσι στο Οχάιο.

Σύμφωνα με τα όσα δέχτηκε το δικαστήριο, η 20χρονη οδήγησε σκόπιμα το αυτοκίνητό της σε τοίχο με ταχύτητα 100 μίλια/ώρα με σκοπό να σκοτώσει το αγόρι της και τον φίλο του.

Όπως αναφέρει η MailOnline ο δικαστής είπε στη Shirilla ότι τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον της ήταν το «ανατριχιαστικό και τραγικό» βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που την έδειχνε να επιταχύνει στον τοίχο.

Η 20 χρονη αμέσως μετά την απαγγελία της ποινή σε βάρος του ξέσπασε σε λυγμούς.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»en» dir=»ltr»>Mackenzie Shirilla was accused of deliberately slamming her car at 100 mph into a brick wall that killed her 20-year-old boyfriend Dominic Russo and his 19-year-old friend Davion Flanagan. <a href=»https://t.co/L6r4ONAN54″>pic.twitter.com/L6r4ONAN54</a></p>— Inside Edition (@InsideEdition) <a href=»https://twitter.com/InsideEdition/status/1692340536626061660?ref_src=twsrc%5Etfw»>August 18, 2023</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

«Αποστολή της ήταν ο θάνατος»

«Είχε μια αποστολή και την εκτέλεσε με ακρίβεια. Η αποστολή ήταν ο θάνατος», δήλωσε η δικαστής Νάνσι Μάργκαρετ αφού απήγγειλε την ποινή.

Τον περαμένο Νοέμβριο σε βάρος της 2Οχρονης Σιρίλα είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παρά το γεγονός ότι εκείνη επέμενε ότι το περιστατικό ήταν δυστύχημα και όχι δολοφονία και μάλιστα διπλή.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι βρισκόταν σε μια «αποστολή θανάτου» που την έβλεπε ως διέξοδο από την τοξική τους σχέση και ότι είχε χαράξει τη διαδρομή μια εβδομάδα πριν σκοτώσει εκείνον «ο οποίος ήταν φορτίο» και τον φίλο του.

Η δικαστής Russo, χθες, Δευτέρα, ημέρα της καταδίκης δήλωσε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο εναντίον της Σιρίλα ήταν το «ανατριχιαστικό και τραγικό» υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο τη δείχνει να επιταχύνει για να χτυπήσει το Toyota Camry της στον τοίχο ενός εμπορικού κτιρίου.

«Αυτό είναι το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που δεν μπορείς να ξεχάσεις ποτέ», δήλωσε ο Russo.

Επιπλέον είπε ότι η Shirilla, η οποία ήταν 17 ετών τη στιγμή του δυστυχήματος, «ήταν κυριολεκτικά μια κόλαση με ρόδες».

«Τα θύματα βίωσαν τον απόλυτο τρόμο»

Επιπλέον ο Russo είπε ότι οι δύο άνδρες στο αυτοκίνητο βίωσαν τον απόλυτο τρόμο καθώς τους οδηγούσε στο θάνατο.

«Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία για τον απόλυτο τρόμο των δύο ανθρώπων που βρίσκονταν σε εκείνο το αυτοκίνητο», είπε.

«Δεν ήταν απερίσκεπτη οδήγηση. Αυτό ήταν δολοφονία».

Ο ισχυρισμός περί τροχαίου δυστυχήματος

Οι δικηγόροι της Σιρίλα είχαν υποστηρίξει ότι ο θάνατος των δύο φίλων ήταν δυστύχημα.

Η καταδικασθείσα ως δολοφόνος δεν μίλησε καθόλου κατά τη διάρκεια της δίκης. Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής της και ένώ η ετυμηγορία για την καταδίκη της ήταν γεγονός απευθύνθηκε στις οικογένειες των θυμάτων λέγοντας: «Λυπάμαι βαθύτατα. Ελπίζω μια μέρα να καταλάβετε ότι δεν θα άφηνα ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο ή να το έκανα επίτηδες. Μακάρι να μπορούσα να θυμηθώ τι συνέβη», είπε κλαίγοντας.

«Ήμασταν όλοι φίλοι και ο Dom ήταν η αδελφή ψυχή μου», είπε η κατηγορούμενη και απευθυνόμενη στη δική της οικογένεια, είπε: Μακάρι να μπορούσα να πάρω όλο τον πόνο μακριά. Ευχαριστώ την οικογένειά μου για την υποστήριξη και την αγάπη που μου δίνετε. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ.

Η οικογένεια της Σιρίλα θα ασκήσει έφεση

Η ίδια και τα δύο θύματα είχαν καπνίσει μαριχουάνα πριν από τη σύγκρουση. Η οικογένειά της δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην ετυμηγορία.

Σε ένα TikTok, κοιτάζοντας την κάμερα δήλωνε: «Είμαι ένα από εκείνα τα κορίτσια που μπορούν να κάνουν πολλά ναρκωτικά και να μην πεθάνουν».

Μετά τη σύγκρουση, η Shirilla και ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου τραυματισμένη στα πόδια, έψαχνε στο διαδίκτυο για δουλειές μοντέλων στο Λος Άντζελες.

Μετά το εξιτήριό της, παρακολούθησε μια μουσική συναυλία σε αναπηρικό καροτσάκι και συμμετείχε σε ένα βίντεο του TikTok για το Halloween, χορεύοντας με φίλους της που ήταν ντυμένοι σαν κάτι που μοιάζει με πτώμα.

Αμέσως μετά την καταδίκη της και ενώ αποσυρόταν με χειροπέδες από τη δικαστική αίθουσα, ένας συγγενής της φώναξε: «Σε αγαπάμε, Kenz». Ένας άλλος φώναξε: «Είσαι αθώα».

Οι συγγενείς των δύο αγοριών

Πριν από την καταδίκη της Shirilla, συγγενείς των δύο θυμάτων απευθύνθηκαν στο δικαστήριο.

Η μητέρα του Ντομινίκ, Κριστίν Ρουσό της είπε: «Μακένζι, πηγαίνεις στη φυλακή επειδή το έκανες αυτό, αλλά να είσαι ευγνώμων γιατί είσαι ακόμα ζωντανή και έχεις ένα μέλλον, όποιο κι αν είναι αυτό».

Ο Dom και ο Davion στερήθηκαν το μέλλον τους, τις ελπίδες και τα όνειρά τους.

Η Mackenzie δεν έδειξε κανένα έλεος στον Dominic ούτε στον Davion, μόνο ο Θεός αυτή τη στιγμή μπορεί να λυπηθεί την ψυχή της.

Η μητέρα του Davion Flangan δήλωσε ότι ο θάνατός του άφησε την οικογένειά τους συντετριμμένη.

Η αδελφή του, Davyne Flanagan, δήλωσε: «Νιώθω κολλημένη, νιώθω ότι δεν μπορώ να προχωρήσω μπροστά. Νιώθω χαμένη. Θα ήθελα να δώσετε στον Mackenzie την μεγαλύτερη δυνατή ποινή. Τη γνωρίζω εδώ και τρία χρόνια περίπου και πάντα παίρνει τον εύκολο δρόμο».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς παρουσίασαν στοιχεία στο δικαστήριο που έδειχναν ότι η 17χρονη τότε κοπέλα είχε απειλητική και επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντι στο αγόρι της. Η νεαρή είχε απειλήσει τον 20χρονο σε προηγούμενο καυγά που είχαν μέσα στο αυτοκίνητό της ότι θα προκαλούσε επίτηδες τροχαίο, ενώ μάρτυρες κατέθεσαν ότι την είχαν δει και να τον χτυπάει, με τον ίδιο να αποχωρεί για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η Σιρίλα συστηματικά έβριζε και απειλούσε το θύμα, προκαλώντας ζημιές σε περιουσιακά του στοιχεία. Πριν το τραγικό του τέλος ο Ντόμινικ δίσταζε να την αφήσει να έρθει στο σπίτι του, κάτι που προκαλούσε ακόμα χειρότερα ξεσπάσματα οργής από τη νεαρή.