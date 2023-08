Ο Ιβάν Μπρίνιτς είναι το νέο μέλος του ερυθρόλευκου ρόστερ, στο οποίο λίγες ώρες νωρίτερα είχε προστεθεί ο Βραζιλιάνος Γκουστάβο Σκάρπα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Κροάτη εξτρέμ και επισημοποίησε τη συμφωνία της με τη σλοβένικη Μάριμπορ για την αγορά των δικαιωμάτων του.

🔴⚪✍🏻| Ιβάν Μπρίνιτς καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Ivan Brnic welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 18, 2023