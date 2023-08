Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 26 ετών άφησε ο Μαυροβούνιος μπασκετμπολίστας Ιβάν Τσόροβιτς, ο οποίος πάλευε με τον καρκίνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Τσόροβιτς ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους μπασκετμπολίστες του Μαυροβουνίου, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει την καριέρα του λόγω ενός όγκου στο πόδι του, το οποίο τελικά ακρωτηριάστηκε το 2020.

Θεωρούνταν ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ερυθρού Αστέρα και γενικότερα του μπάσκετ στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, όντας σταθερό μέλος των μικρών Εθνικών ομάδων της πατρίδας του, του Μαυροβουνίου.

The ABA Liga family is saddened to hear about the passing of former @kkcrvenazvezda, @BCFMP player and ABA League delegate, Ivan Ćorović 🙏

We send condolences to Ivan’s friends and family, may he rest in peace pic.twitter.com/dTI3VXT1FP

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) August 11, 2023