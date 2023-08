Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρι Κουλέμπα είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα με τους δύο υπουργούς Εξωτερικών να αναφέρονται στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας, καθώς και στη μακραίωνη παρουσία του Ελληνισμού στην Οδησσό και τη Μαριούπολη.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα ενθαρρύνει όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την πρόληψη των ανθρωπιστικών κρίσεων.

FM George Gerapetritis held a telephone conversation today in a very good spirit w/ #Ukraine counterpart @DmytroKuleba

The Ministers touched upon the historical 🇬🇷-🇺🇦 ties and the centuries-old presence of Greek Diaspora in #Odessa & #Mariupol (1/3) pic.twitter.com/gva6AtfyaS

