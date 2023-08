Πρόσκληση για λεηλασία καταστήματος με αθλητικά είδη σήμερα το μεσημέρι στην Oxford Street, το μεγάλο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, που έγινε viral μέσω του Snapchat και του TikTok, οδήγησε στην συγκέντρωση εκατοντάδων ανθρώπων μπροστά από το JD Sports που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα «rob JD Sports».

Το μήνυμα καλούσε τους ανθρώπους να φορούν μπαλακλάβα και γάντια. «Μην έρθετε αν δεν μπορείτε να τρέξετε», έγραφε.

Absolute madness in central today. These kids are not serious at all. People could of been seriously been hurt today!!

Where are the parents. How can these children cause this kind of chaos!!

Something needs to be done!pic.twitter.com/lolDj27jQx#OxfordStreetChaos #OxfordStreet

— Dantheman #TeamUndefeated #GamersRUs #MUFC (@dantheman119) August 9, 2023