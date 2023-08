Χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους και ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής πλημμύρισε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Νορβηγία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

«Ζούμε μια κρίση εθνικών διαστάσεων», δήλωσε ο Αούντ Χόβε, επικεφαλής της επαρχίας Ινλάνταν, στο νότιο τμήμα της σκανδιναβικής χώρας, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Εξαιτίας της κακοκαιρίας προβλήματα στις μετακινήσεις παρουσιάστηκαν σε 115 δρόμους. «Χρειαζόμαστε βοήθεια από το σύνολο της κοινωνίας. Σήμερα είναι που θα τα καταφέρουμε ή θα αποτύχουμε», είπε.

«Δεν έχουμε δει ποτέ τόσο υψηλά επίπεδα υδάτων σε πολλά ποτάμια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η υπερχείλιση μεγάλων ποταμών θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Έρικ Χόλμκβιστ, στέλεχος της Υπηρεσίας Ενέργειας και Υδάτων στην εφημερίδα VG.

Επτά ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των κατοίκων, ανέφερε η κυβέρνηση. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους (…) και τεράστιες υλικές ζημιές. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε μεγάλο μέρος της χώρας», προειδοποίησε η υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας, Έμιλι Ενγκερ Μελ.

Heavy rains have caused flooding and landslides in #Sweden and #Norway, forcing over a hundred people to evacuate. A #storm dubbed «Hans» swept in over the Nordic countries over the weekend, leaving a path of destruction. #PlanetMatters pic.twitter.com/BPT65wq3VB

