Εμπόλεμη ζώνη θύμιζε χθες το απόγευμα (4/8) η κεντρική πλατεία Union Square στο Μανχάταν και αφορμή στάθηκαν μερικές κονσόλες παιχνιδιού.

Ο influencer Kai Cenat, που έχει πάνω από 20 εκατομμύρια ακόλουθους στο Twitch, σχεδίαζε να χαρίσει PlayStation 5, υπολογιστές, μικρόφωνα και άλλα αξεσουάρ gaming. Στην πλατεία που είχε δοθεί το ραντεβού, χωρίς ωστόσο όπως αναφέρει η New York Post να υπάρχει η σχετική άδεια από τις Αρχές, άρχισαν να συρρέουν χιλιάδες νέοι και νέες.

Μέσα σε λίγα λεπτά όμως το πλήθος έγινε βίαιο και οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να πετούν ο ένας στον άλλο κώνους, μπουκάλια και πέτρες. Σύμφωνα με την Αστυνομία υπήρξε «πλήρης εξέγερση», με αποτέλεσμα να συλληφθούν 65 άτομα, μεταξύ των οποίων 30 ανήλικοι, καθώς και ο Kai Cenat. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και τέσσερις πολίτες.

Κάποιοι κρατούσαν τσεκούρια και φτυάρια και ανήλικοι πετούσαν πυροτεχνήματα στην Αστυνομία και κάδους σκουπιδιών.

Manhattan riot, because a Twitch streamer wanted to give PS5s as a prize to some of his followers.

