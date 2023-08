Ύστερα από χίλια και πλέον παιχνίδια στα γήπεδα ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν έβγαλε τα γάντια του και είπε το μεγάλο αντίο. Ένα αντίο που τον δυσκόλεψε πάρα πολύ, μια απόφαση που προσπαθούσε να τρενάρει όσο το δυνατόν περισσότερο επεκτείνοντας την καριέρα του ως τα 45 χρόνια του.

Ίσως γι’ αυτό η απόσυρση του θρυλικού «Τζίτζι» από τη δράση ήρθε χωρίς πολλά λόγια. Με τις λίγες αυτές λέξεις που συνόδευσαν ένα βίντεο, ο βετεράνος Ιταλός τερματοφύλακας θέλησε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που τον βοήθησαν, τον έσπρωξαν ή τον ανέχτηκαν για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«Αυτό είναι παιδιά! Μου δώσατε τα πάντα. Σας έδωσα τα πάντα. Το κάναμε παρέα», έγραψε λιτά και περιεκτικά κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023