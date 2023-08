Σε μία από τις συναυλίες της Renaissance Tour της Beyonce βρέθηκε την Κυριακή (31/08) η βασίλισσα της ποπ, η οποία όπως φαίνεται αναρρώνει πλέον ταχύτατα από την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από θαυμαστές αμφότερων των μεγάλων κυριών της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, η Madonna φαίνεται να απολαμβάνει το μοναδικό σόου της Queen Bey. Σημειώνεται ότι η Madonna αναγκάστηκε να αναβάλει το πρώτο σκέλος της δικής της επετειακή περιοδεία – «The Celebration» για τα 40 της χρόνια στον χώρο – στις ΗΠΑ μετά την παραμονή της στην εντατική.

Madonna at #RenaissanceWorldTour last night! ❤️👑 pic.twitter.com/RRHDyaWtEa

Η Beyonce κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Βreak my soul», εντόπισε την Madonna και την προσφώνησε από μακριά. «Μεγάλος θαυμασμός για την βασίλισσα», είπε. Λίγο αργότερα, ερμηνεύοντας ένα remix του ίδιου αυτού τραγουδιού το οποίο εντάσσει στοιχεία από το εμβληματικό τραγούδι της Madonna, «Vogue», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βασίλισσα μητέρα, Μαντόνα, σε αγαπάμε».

Madonna is in the house at Beyoncé’s show at MetLife Stadium tonight!#RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/CIZDZykCiq

— RENAISSANCE Updates🪩 (@B7Album) July 31, 2023