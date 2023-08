Τρεις πρώην χορεύτριες της Lizzo καταγγέλλουν την καλλιτέχνη ότι τους υπέβαλε σε εχθρικό εργασιακό περιβάλλον που περιελάμβανε, μεταξύ πολλών άλλων, περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Η μήνυση, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία που εκπροσωπεί τις ενάγουσες, Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez, κατατέθηκε την Τρίτη (01/08) στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, κατηγορεί τη Lizzo και τους υπαλλήλους της Big Grrrl Big Touring Inc. ότι υπέβαλαν τις χορεύτριες σε «σεξουαλικά απαξιωτική συμπεριφορά» και τις «πίεσαν να συμμετάσχουν σε σεξουαλικά σόου» μεταξύ 2021 και 2023.

Μεγάλο μέρος της μήνυσης αναφέρεται στα όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα μες στη χρονιά σε ένα στριπτιτζάδικο του Άμστερνταμ. Μετά από συναυλία της Lizzo στην πόλη, ακολούθησε επίσκεψη της τραγουδίστριας και του «πληρώματος» της στο strip club «Bananenbar». Τέτοιου είδους after party αποτελούν ρουτίνα για τη Lizzo και τους συνεργάτες της, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικά. Ωστόσο, στη μήνυση αναφέρεται πως όσοι παρευρίσκονταν σε αυτά ευνοούνταν από την τραγουδίστρια και είχαν μεγαλύτερη ασφάλεια σε επαγγελματικό επίπεδο.

