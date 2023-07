Τουριστικό λεωφορείο βγήκε από την πορεία του σε επαρχιακό δρόμο και ανετράπη στην περιφέρεια της Αστούριας, στη βορειδυτική Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 επιβάτες.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 49 άνθρωποι, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό επιβατών και ασθενοφόρα. Δύο γυναίκες, οι οποίες ήταν σοβαρά τραυματισμένες, διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Συνολικά επτά άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Οι εθνικότητες των τουριστών δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην εταιρία ALSA και είχε αναχωρήσει από την πόλη Κοβαδόνγκα για εκδρομή στον εθνικό δρυμό Picos de Europa (Κορυφές της Ευρώπης).

UPDATE: A bus packed with tourists en route to a popular nature spot in northern Spain’s Asturias region plunged off a mountain road on Monday, leaving several people seriously injured, emergency services said. pic.twitter.com/Vyu7dGQLMW

— Garissa Today (@garissatodayke) July 31, 2023