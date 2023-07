Γενέθλια έχει σήμερα 30 Ιουλίου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που γίνεται 56 ετών και τόσο η ΠΑΕ Ολυμπιακός, όσο και η Νότιγχαμ του ευχήθηκαν με αναρτήσεις στα social media.

«Χρόνια πολλά στον Πρόεδρο του Ολυμπιακού μας!» έγραψε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Χρόνια Πολλά στον ιδιοκτήτη μας Βαγγέλη Μαρινάκη» έγραψε η Νότιγχαμ .

Wishing a very happy birthday to our owner, Evangelos Marinakis ❤️ pic.twitter.com/ru8egdUVJ5

— Nottingham Forest (@NFFC) July 30, 2023