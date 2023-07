Εντολή να φύγουν από τις Λούτσες πήραν οι κάτοικοι της Κέρκυρας από το 112, καθώς μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο νησί. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λούτσες, εκκενώστε τώρα προς #Αχαράβη» έγραφε το μήνυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr άνεμος άλλαξε, με αποτέλεσμα η φωτιά να προχωρά γρήγορα. Ο δήμαρχος βορρά Γ. Μαχειμάρης είπε ότι η φωτιά βρίσκεται κοντά στα πρώτα σπίτια, ωστόσο τόσο η Πυροσβεστική όσο και τα εναέρια μέσα κάνουν συνεχώς ρίψεις έτσι ώστε να μην πλησιάσει η φωτιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 οχήματα με 90 άτομα, υδροφόρες του δήμου με σκαπτικό μηχάνημα, δυο ελικόπτερα, ένα Πετζετέλ και ένα καναντέρ. Ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση νερού.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra

🆘 If you are in Loutses, evacuate now to Acharavi

🔥 Wildfire in your area

‼️ Follow instructions of Authorities

ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/mraE8mEFMR

— 112 Greece (@112Greece) July 25, 2023