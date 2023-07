«Πανικός» επικράτησε το πρωί της Τρίτης 25 Ιουλίου στην πλατφόρμα προπώλησης εισιτηρίων όταν οι θαυμαστές των Coldplay στην Ελλάδα έσπευσαν να αγοράσουν ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια για τη συναυλία του συγκροτήματος στις 8 Ιουνίου 2024.

Οι Coldplay, μετά την τεράστια επιτυχία της sold out καλοκαιρινής περιοδείας του 2023 – που ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό show για τέταρτη συνεχή μέρα στο Άμστερνταμ – ανακοίνωσαν μια τρίτη σειρά ευρωπαϊκών ημερομηνιών για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024, ως μέρος του Music Of The Spheres World Tour που έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ πωλήσεων έως τώρα.

Για πρώτη φορά οι ημερομηνίες περιλαμβάνουν εμφανίσεις του συγκροτήματος και στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση της προπώλησης ξεκίνησε την Τρίτη στις 09:00 το πρωί στο Coldplay.com και οι φανς κατάφεραν να «ρίξουν» την πλατφόρμα.

Έτσι, λόγω της μεγάλης ζήτησης το βρετανικό συγκρότημα ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ότι θα πραγματοποιήσει και δεύτερη συναυλία στην Αθήνα αλλά και στη Βουδαπέστη «λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης στην προπώληση.

Η δεύτερη συναυλία τους, θα πραγματοποιηθεί μία μέρα μετά, στις 9 Ιουνίου και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Το υπερθέαμα

Οι Coldplay δεν προσφέρουν απλά μία συναυλία αλλά ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα.

Τεράστιες φουσκωτές μπάλες που αναπαριστούσαν πλανήτες αιωρούνται πάνω από το κοινό, καθώς πυροτεχνικά εφέ και confetti στολίζουν το σκηνικό.

Από την πρώτη μέρα του Music Of The Spheres World Tour τον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια – ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων που έχει πουληθεί για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια.

To tour έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς και έχει αποσπάσει διακρίσεις όπως Favorite Touring Artist στα AMAs 2022 και Tour of The Year στα iHeartRadio Awards 2023.

Τον περασμένο μήνα, μια έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η τρέχουσα περιοδεία των Coldplay έχει μέχρι στιγμής μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17 (σε έναν υπολογισμό show προς show), ενώ έχει συμβάλει στη φύτευση 5 εκατομμύρια δέντρων ανά τον κόσμο (ένα για κάθε εισιτήριο που έχει πουληθεί).