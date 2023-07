Ο θάνατος του Τρέβορ Φράνσις, το απόγευμα της Δευτέρας (24/7), σόκαρε την ποδοσφαιρική -και όχι- μόνο Αγγλία. Ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός πέθανε από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι που διατηρούσε στην Μαρμπέγια της Ισπανίας, μένοντας εκεί για έξι μήνες τον χρόνο. Ήταν μόλις 69 ετών.

Το 2012 είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά έκτοτε δεν είχαν αναφερθεί νέα προβλήματα υγείας. Αντιθέτως οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν έκαναν λόγο για έναν γεμάτο ενέργεια άνθρωπο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του με ανακοίνωση που εξέδωσε. Ακολούθησαν δεκάδες συλλυπητήρια από πρόσωπα και ομάδες.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.

A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr

— Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023