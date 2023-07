Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Ρόδο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλεύουν να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος έδωσε στη δημοσιότητα μία δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει πεντακάθαρα τον καπνό.

Νωρίτερα οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό Ασκληπιείο ενώ με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα χωριά Γεννάδι και Βατί.

Σύμφωνα με τον πύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο από Τουρκία και ένα από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι από Αίγυπτο ενώ, άλλα δύο έχουν συντονιστικό ρόλο.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently

The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years

Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs

