Σε εξέλιξη είναι το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα από διαφορετικές εστίες στην περιοχή Περίθειας στην Β. Κέρκυρα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, και άνδρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Β. Κέρκυρας εδώ και ώρα.

Μήνυμα του 112, εστάλη προληπτικά στις 20.10, για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σάντα, Μέγκουλα, Πόρτα, Παλιά Περίθεια και Σινιές, λόγω της φωτιάς.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra

🆘 If you are in Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia & Sinies, evacuate now to Kasiopi

🔥 Wildfire in your area

‼️ Follow instructions of Authorities

ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/8coft6GQ4I

