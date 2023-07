Τη στιγμή που το Χόλιγουντ βρίσκεται σε αναβρασμό, με δύο ταυτόχρονες απεργίες να βάζουν φρένο σε ολόκληρη την κινηματογραφική βιομηχανία, η Warner Bros. σκέφτεται έντονα να καθυστερήσει την κυκλοφορία της συνέχειας του έπους επιστημονικής φαντασίας του Denis Villeneuve.

Το δεύτερο μέρος του Dune, με πρωταφωνιστές τους Timothée Chalamet και Zendaya, ήταν προγραμματισμένο να βγει στις αίθουσες στις 3 Νοεμβρίου. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις για μετάθεση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του «Dune 2» είναι έντονες. Σύμφωνα με το Variety, οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών, Warner Bros. και Legendary Entertainment, που έχουν αναλάβει την παραγωγή της ταινίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Καθώς όμως οι συνδικαλιστικές μάχες είναι άγνωστο μέχρι πότε θα διαρκέσουν, είναι πιθανόν αρκετές παραγωγές να αναβάλλουν την κινηματογραφική κυκλοφορία των ταινιών.

Έτσι, η Warner Bros. αξιολογεί πιθανές νέες ημερομηνίες για το αναμενόμενο κινηματογραφικό μιούζικαλ «The Color Purple», το οποίο μετρά την Oprah Winfrey ως παραγωγό, καθώς και για το sequel των DC Studios «Aquaman and The Lost Kingdom», δήλωσαν πηγές. Η πιθανή αλλαγή των ημερομηνιών κυκλοφορίας έρχεται ως αποτέλεσμα των απεργών συνδικάτων SAG-AFTRA και Writers Guild of America, που βρίσκονται σε πόλεμο με τους παραγωγούς του θεάματος.

Μια ταινία όπως το «Dune 2» θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή του all-star καστ της – στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης οι Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem και Josh Brolin – στην προώθηση της, κάτι που για όσο κρατά η απεργία της συντεχνίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ αποκλείεται από τους περιορισμούς του συνδικάτου.

Το γεγονός ότι η Warner Bros. κοιτάζει μπροστά δείχνει ότι δεν είναι σίγουρο ότι οι δύο απεργίες των συνδικάτων θα λήξουν μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου. Οι ταινίες «The Color Purple» και «Aquaman and The Lost Kingdom» είναι προς το παρόν προγραμματισμένες να κάνουν πρεμιέρα στις 20 και 25 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Μια ταινία όπως το «The Color Purple», σημείωσε ένας παράγοντας του κλάδου, βασίζεται στο να έχει μια δυνατή καμπάνια βραβείων. Οι καμπάνιες για τα Όσκαρ και τις Χρυσές Σφαίρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μια παρατεταμένη απεργία.

Η Warner Bros. δεν είναι σίγουρα το μόνο στούντιο που μετράει αντίστροφα για τις κυκλοφορίες. Αξιοσημείωτες ταινίες που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με το «Dune» περιλαμβάνουν το «The Marvels» της Disney με προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 10 Νοεμβρίου και το reboot του franchise «The Hunger Games» της Lionsgate, «The Ballad of Songbirds & Snakes», που έχει προγραμματιστεί να βγςει στις αίθουσες στις 17 Νοεμβρίου.