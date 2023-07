Το σωματείο ηθοποιών της Αμερικής SAG-AFTRA έδωσε έγκριση σε 39 ανεξάρτητες παραγωγές να πραγματοποιήσουν γυρίσματα κατά τη διάρκεια της απεργίας, αφού επιβεβαίωσε ότι δεν συνδέονται με εταιρείες μέλη της Συμμαχίας Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP).

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δύο παραγωγές από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής A24, η οποία δεν είναι μέλος της AMPTP σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, και συγκεκριμένα το «Mother Mary» του σκηνοθέτη David Lowery, με πρωταγωνίστριες τις Anne Hathaway και Michaela Coel, και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ως τώρα παραγωγού Alex Scharfman με τίτλο «Death of a Unicorn», με πρωταγωνιστές τους Paul Rudd και Jenna Ortega, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα γυρίσματα στην Ουγγαρία.

Jenna Ortega and Paul Rudd will star in A24’s ‘Death of a Unicorn,’ which is about a man and his teenage daughter crashing into a unicorn while driving. 🦄 pic.twitter.com/3wHzdWYdJa

— Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2023