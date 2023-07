Ανέκαθεν η υγρασία στην ευρύτερη Νέα Υόρκη ήταν ανυπόφορη. Όποιος έχει τύχει να τη νιώσει στο πετσί του, καταλαβαίνει. Ισχύει μέχρι σήμερα, απλώς η τεχνολογία έχει φροντίσει για την καταπολέμησή της.

Ας είναι καλά, φυσικά, ο Γουίλις Κάριερ, ο οποίος το 1902 μπήκε απότομα στη ζωή των Αμερικανών, ως ένας 25χρονος άσημος μηχανικός, και σήμερα φέρει τον τίτλο του «ήρωα πολέμου».

Του πολέμου κατά της αφόρητης ζέστης. Ανάλογης με αυτήν που ζούμε τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας.

Διότι είναι -και όχι άδικα- ο πατέρας του κλιματισμού παγκοσμίως.

Today in 1902 Willis Carrier creates the first air conditioner in Buffalo, New York. pic.twitter.com/x88WAkmTXp

— the painter flynn (@thepainterflynn) July 17, 2023