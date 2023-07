Η 24χρονη Μαρκέτα Βοντρούσοβα επικράτησε 2-0 σετ (6-4, 6-4) της Τυνήσιας Ονς Ζαμπέρ και κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam.

Για πρώτη φορά στην εποχή των Οπεν και για δεύτερη στα χρονικά του τένις μία αθλήτρια unseeded (με μη διακριτή θέση, νο42 μέχρι σήμερα) στέφεται πρωταθλήτρια του All England Club (νίκησε πέντε με διακριτή θέση στην πορεία της προς το τρόπαιο).

Έτσι η Τυνήσια, νο6 στον κόσμο, δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο της Grand Slam (πέρυσι είχε ηττηθεί από την Έλενα Ριμπάκινα).

Οι δύο φιναλίστ συναντήθηκαν για 7η φορά στο Tour, με την Ζαμπέρ να μετρά μία νίκη σε επιφάνεια με γρασίδι. Στα μεταξύ τους επικρατούσε η απόλυτη ισορροπία (3-3), με τη Βοντρούσοβα να είναι τελικά αυτή που πανηγύρισε στο φινάλε.

Στον 12ο τελικό της καριέρας της, η Ζαμπέρ διεκδίκησε το 5ο της τρόπαιο και πρώτο σε ένα Major. Δεν τα κατάφερε, παρότι ξεκίνησε το ματς με μπρέικ, αφού η Βοντρούσοβα απάντησε αμέσως και ισοφάρισε σε 2-2. Αντίστοιχη ήταν και η συνέχεια. Η Ζαμπέρ έφτασε ξανά σε break(2-4), με την Τσέχα να ισοφαρίζει σε 4-4 και να παίρνει τα δύο επόμενα game για το 1-0 σετ με 6-4.

