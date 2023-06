Πολλοί ήταν εκείνοι που αμφέβαλλαν ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε όσο ο Τζορτζ Σόρος βρίσκεται στη ζωή. Όμως, ο 92χρονος επενδυτής και φιλάνθρωπος εξέπληξε τον επιχειρηματικό κόσμο, με την παράδοση της σκυτάλης σε ένα από τους γιούς του, κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος μια ολόκληρης εποχής στην Wall Street και θυμίζει πολύ το σενάριο της σειράς Succession με τη συνεχή εναλλαγή διαδόχων. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Σόρος δεν επιθυμούσε κανένα από τα παιδιά του να αναλάβει την διαχείριση της περιουσίας του, ενώ το πρόσωπο που επέλεξε δεν θεωρείτο κοντά στη σειρά διαδοχής του «θρόνου» του.

Για χρόνια, άνθρωποι κοντά στον Τζορτζ πίστευαν ότι ο 52χρονος γιος του, Τζόναθαν, δικηγόρος με οικονομικό υπόβαθρο, ήταν ο ξεκάθαρος διάδοχος – αν τελικά επέλεγε κάποιον εντός της οικογένειας. Ο Τζόναθαν εργάστηκε για ένα διάστημα στο ίδρυμα και σταθεροποίησε το hedge fund του πατέρα του σε ταραχώδεις περιόδους. Μετά ήρθε μια σύγκρουση που άλλαξε την απόφαση του 92χρονου επενδυτή για τον κληρονόμο του.

Ο Τζορτζ ήταν παρορμητικός. Ο Τζόναθαν αντίθετα ανέλυε την κάθε λεπτομέρεια πριν προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Η ρήξη ήρθε όταν διαφώνησαν για την πρόσληψη δύο στελεχών. Ο Τζορτζ ένιωσε την εξουσία του να αμφισβητείται. Προσπαθώντας να διατηρήσει την ειρήνη στην οικογένεια, ο Τζόναθαν άφησε την επιχείρηση του Σόρος το 2011. Ο πατέρας του δεν τον ήθελε να ηγηθεί του ιδρύματος. «Δεν τα καταφέραμε σε ορισμένα σημεία», είπε ο Τζορτζ. «Αυτό έγινε εμφανές και στους δύο μας, ιδιαίτερα σε εκείνον».

Όμως, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο 37χρονος Άλεξ Σόρος είναι πλέον ο διαχειριστής μια αυτοκρατορίας 28 δισ. δολαρίων. Όπως ανέφερε ο Σόρος ο πρεσβύτερος, «έφτασε το πλήρωμα του χρόνου» και μιλώντας για την απόφασή του να παραδώσει τα ηνία της αυτοκρατορίας του στον γιο του, είπε χαρακτηριστικά πως «το κέρδισε».

Ο άνθρωπος που στραγγάλισε την Στερλίνα

Γεννημένος στην Ουγγαρία το 1930, ο Τζορτζ Σόρος μετακόμισε στην Μεγάλη Βρετανία το 1947 και το 1956 εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου προσλήφθηκε στη Wall Street και έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους και ισχυρούς χρηματιστές στον κόσμο.

Ο Σόρος κέρδισε αναγνώριση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο μέσω του hedge fund του, Soros Fund Management, το οποίο δημιούργησε το 1969. Το 1973 ιδρύει το επενδυτικό ταμείο Quantum. Οι επενδυτικές του στρατηγικές χαρακτηρίζονταν από υψηλή αναλογία κινδύνου και ανταμοιβής. Μάλιστα, απέκτησε και το παρατσούκλι «The Man Who Broke the Bank of England» αφού είχε κέρδος δισεκατομμυρίων δολαρίων «στραγγαλίζοντας» την στερλίνα το 1992. Η τακτική του απλή: Δανείστηκε σε νόμισμα που ήταν υπερτιμημένο, όπως η στερλίνα εκείνη την χρονιά, και το μετέτρεψε σε νομίσματα που ήταν υποτιμημένα, όπως το μάρκο και το φράγκο. Μόλις η στερλίνα έπεσε αρκετά, την ξαναγόρασε για να αποπληρώσει το δάνειο.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεωρίες συνωμοσίας

Ωστόσο, ο αντίκτυπος του Σόρος εκτείνεται πέρα από τις οικονομικές του κινήσεις. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των ανοιχτών κοινωνιών, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσω του ιδρύματος Open Society Foundations έχει υποστηρίξει πολυάριθμες πρωτοβουλίες παγκοσμίως, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, για την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Σόρος έχει επίσης συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές προσπάθειες που επικεντρώνονται στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας. Το ίδρυμα παρέχει ετησίως χορηγίες που ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο και συμβάλλουν στην προώθηση της δημοκρατίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, υπήρξε μια πολωτική φιγούρα, αντιμετωπίζοντας σφοδρή κριτική όσον αφορά τις πολιτικές του δραστηριότητες και την επιρροή που είχε. Μάλιστα, αποτέλεσε και πυρήνα θεωριών συνωμοσίας όπως ότι ενορχηστρώνει αναταραχές, χρηματοδοτεί διαδηλώσεις και προσπαθεί να δημιουργήσει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ωστόσο, η συνεισφορά του στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και η αφοσίωσή του στη φιλανθρωπία έχουν παγιώσει τη θέση του ως σημαντικό παίκτης στη Wall Street και κινητήρια δύναμη για την κοινωνική αλλαγή.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο δισεκατομμυριούχος έχει αποκτήσει 5 παιδιά από 3 γάμους, ενώ η καθαρή περιουσία του υπολογίζεται στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένα βαρύ βιογραφικό

Ο προκάτοχός του Άλεξ αφήνει βαριά κληρονομιά, μεγάλη ευθύνη, υψηλές προσδοκίες. Ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους από τον γάμο του Τζορτζ με τη δεύτερη σύζυγό του, Σούζαν Βέμπερ, λαχταρούσε να είναι πιο κοντά με τον πατέρα του ενώ μεγάλωνε στον πολυτελή οικισμό της Katonah της Νέας Υόρκης. Ήρθαν κοντά αφού η μητέρα του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2004. «Κατά κάποιο τρόπο, πήρα πιο σοβαρά τον πατέρα μου μετά το διαζύγιο», είπε ο ίδιος.

Ο Άλεξ ενδιαφερόταν ελάχιστα για τα οικονομικά και δεν μπορούσε να πείσει τον πατέρα του να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο. Για χρόνια τραβούσε την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης κυρίως για τα πάρτι σε τοποθεσίες όπως τα Hamptons και οι Cannes. Φωτογραφήθηκε με διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο Usher και το μοντέλο Chanel Iman.

Εργάστηκε περιστασιακά στο ίδρυμα μεταξύ 2004 και 2006 και αργότερα εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του OSF. Δεν έκανε καμία εντύπωση, πολύ περισσότερο ως πιθανός διάδοχος, σύμφωνα με ανθρώπους που εργάζονταν εκεί. «Ο Άλεξ ερχόταν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αλλά σχεδόν δεν μιλούσε», είπε ο Aryeh Neier, πρώην πρόεδρος του OSF.

Με δική του πρωτοβουλία, ταξίδεψε σε απομακρυσμένα μέρη του Αμαζονίου για να συναντηθεί με ιθαγενείς ηγέτες για να επιστήσει την προσοχή στις ανάγκες τους. Έγινε μέλος του συμβουλίου της Global Witness, μιας ομάδας που αποκαλύπτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εταιρείες και κυβερνήσεις.

Το 2015, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση του Τζόναθαν, ο Άλεξ πήρε έναν ρόλο πλήρους απασχόλησης. Εργάστηκε με τον επί μακρόν σύμβουλο του Τζορτζ, Michael Vachon, για να βελτιώσει τις δεξιότητές του.

Τον Δεκέμβριο, το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος Open Society Foundations (OSF) εξέλεξε τον Άλεξ ως πρόεδρό του, αντικαθιστώντας τον πατέρα του. Ο Άλεξ επίσης διευθύνει τώρα την πολιτική δραστηριότητα ως πρόεδρος του σούπερ PAC του Σόρος. Ο νεότερος Σόρος είναι το μόνο μέλος της οικογένειας στην επενδυτική επιτροπή που επιβλέπει το Soros Fund Management, εταιρεία που επιβλέπει τα χρήματα για το ίδρυμα και την οικογένεια.

Η δουλειά του Άλεξ έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα συλλογικό στυλ διαχείρισης που διαφέρει από αυτό του πατέρα του, δήλωσαν συνάδελφοί του. Ο Άλεξ παρακολουθεί τις λεπτομέρειες που συνήθως αγνοούσε ο Τζορτζ.

Ο ίδιος θεωρεί πως είναι πιο πολιτικοποιημένος από τον πατέρα του. Δηλώνει κεντροαριστερός. Μάλιστα, ανησυχεί με την προοπτική επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υποδηλώνοντας ότι θα παίξει σημαντικό οικονομικό ρόλο στην κούρσα της Προεδρίας του 2024.«Όσο κι αν θα ήθελα να βγάλω τα χρήματα από την πολιτική, όσο η άλλη πλευρά το κάνει, θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς», είπε χαρακτηριστικά.