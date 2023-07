Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν είχε πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu στην τηλεφωνική συνομιλία, συζητήθηκαν η θέση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, η αποστολή F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, καθώς και η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, Μπάιντεν και Ερντογάν συμφώνησαν να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στο Βίλνιους τις επόμενες ημέρες.

#BREAKING Turkish President Recep Tayyip Erdogan, US President Joe Biden discuss Sweden’s NATO bid, delivery of F-16 jets to Türkiye, Ankara’s EU accession process in phone call pic.twitter.com/r41JG8HvtA

