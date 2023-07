Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαντόνα δεν αναρρώνει τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο για βακτηριακή λοίμωξη την περασμένη εβδομάδα. Η 64χρονη Βασίλισσα της ποπ εξακολουθεί να είναι «αδύναμη και πολύ κουρασμένη» και περνάει πολύ χρόνο στο κρεβάτι, όπως ισχυρίστηκαν πηγές από το περιβάλλον της Μαντόνα στο TMZ την Τετάρτη.

Οσο για το πολυαναμενόμενο νέο τουρ της, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πότε τελικά θα ξεκινήσει. Το σίγουρο είναι ότι, όπως ανακοίνωσε και την περασμένη εβδομάδα μέσω Instagram ο εδώ και πολλά χρόνια μάνατζερ της Μαντόνα, Guy Oseary, εκείνο που προέχει είναι η υγεία της και οι αφοσιωμένοι φαν της θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή έως ότου η ίδια αισθανθεί και πάλι δυνατή και έτοιμη να ανέβει στη σκηνή. Πάντως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του TΜΖ, η ίδια δεν έχει συζητήσει προς το παρόν με κανέναν επί του θέματος.

Την ίδια στιγμή πάντως που κυκλοφορούν φήμες για πιο αργή ανάρρωση της Μαντόνα, η εδώ και χρόνια καρδιακή της φίλη Rosie O’Donnell καθησύχασε μες στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο μέσα από τα social media τους θαυμαστές, οι οποίοι κυριολεκτικά την βομβάρδισαν με ερωτήσεις, ότι η τραγουδίστρια αναρρώνει και ότι «σε γενικές γραμμές είναι πολύ δυνατή».

Rosie O’Donnell says her friend and ‘A League of Their Own’ costar Madonna is ‘good,’ ‘very strong,’ and ‘recovering at home’ after the pop icon’s hospitalization last week. https://t.co/AqZM1leh98

— Entertainment Weekly (@EW) July 4, 2023