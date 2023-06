Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες Τρίτη (27/6) η Ναντέρ, δυτικό προάστιο του Παρισιού, μετά τον θάνατο 17χρονου οδηγού από σφαίρα αστυνομικού, επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί».

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της. Βίντεο, όμως, που κυκλοφόρησε στα social media -το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό- δείχνει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι και μετά να τον πυροβολεί, σχεδόν εξ επαφής, όταν προσπαθεί να επιταχύνει. Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι», αν και ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει.Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο. Το θύμα, ο 17χρονος Ναέλ Μ. υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

Ο θάνατος του εφήβου και οι περιστάσεις του προκάλεσαν τεράστια συναισθηματική φόρτιση και οργή στη Ναντέρ, όπου ζούσε. Χθες βράδυ ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Έγιναν δεκαπέντε προσαγωγές, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής ως τη 01:00 [τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας].

